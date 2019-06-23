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Polisten pokercilere, kumar baskını

Balıkesir polisi kumar oynatıldığı iddia edilen 2 derneğe kumar baskını yaptı.

23 Haziran 2019 Pazar 11:41
Polisten pokercilere, kumar baskını

Balıkesir polisi kumar oynatıldığı iddia edilen 2 derneğe kumar baskını yaptı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri tarafından iki derneğe kumar baskını yapıldı. Kamufle olup müşteri kılığında derneğe giren sivil polisler, kumar oynayan 5 kişiyi masa üzerinde dönen 850 TL ile birlikte suçüstü yakaladı. Kumar oynamaya dalan 5 kişi, masa üzerindeki paralara ve poker destelerine el koyan polisle karşılaştı. Yıldırım Mahallesinde iki derneğe operasyon yapıldı. Suçüstü kumar yakalamak için kamufle olan ve adres sormak için dernek binasına giren sivil polisler, burada poker tabir edilen kumar oyunu oynandığını tespit etti. Sivil polisler 850 TL para, 41 adet pul ve 40 adet poker kağıdına el koydu.İç kısmından bir birine bağlantı kurulan iki dernekte T.K., E.K., V.K., T.K., N.E.Ş. ve N.Ö. adlı 6 kişi kumar oynanması için yer temin etmek suçundan adli işlem yapılırken, Derneklerde kumar oynayan 11 kişiye 320 lira idari para cezası kesildi. Dernek yöneticileri gerekli yasal işlem yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Kapama ve mühürleme işlemi için gerekli işlemler başlatıldı. Derneklerde yapılan aramalarda ise; kumar suçu ile ilgili çok sayıda suç unsuru ile kumar oyunu oynayan şahıslara servis edilen muhtelif alkollü içecekler elde edilerek muhafaza altına alındı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 11:41
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