Polisten örnek davranış Tekirdağ’da görev yapan Uğur Koçak isimli polis memuru Kızılay’a 25 ünite kan bağışında bulunarak Gümüş Madalya Beratı ödülünü aldı.

Tekirdağ’da görev yapan Uğur Koçak isimli polis memuru Kızılay’a 25 ünite kan bağışında bulunarak Gümüş Madalya Beratı ödülünü aldı.

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde kan bağışı bekleyen yüz binlerce hasta için Kızılay’ın yürüttüğü çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çalışmalara duyarsız kalmayan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis Uğur Koçak, farklı tarihlerde Kızılay’a toplam 25 ünite kan bağışında bulundu. Koçak’ın bu örnek davranışı ise Kızılay tarafından Gümüş Madalya Beratı ile ödüllendirildi.

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