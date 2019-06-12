Polisten okul çevresinde güvenlik denetimi Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim-öğretim yılını tamamlaması için okul çevresindeki iş yerlerinde denetim yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim-öğretim yılını tamamlaması için okul çevresindeki iş yerlerinde denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Trafik Denetleme ekiplerinin katılımıyla 2018-2019 eğitim öğretim yılının bitimine günler kala çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul çevrelerindeki alkol ve tütün mamulleri satışı yapan iş yerleri, internet kafe ve oyun salonları denetlendi.

Denetlemede, okul servis araçları da Karayolları Trafik Kanunu ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında incelendi.

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