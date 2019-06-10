0553 313 94 23

Polisten öğrencilere sırt çantalı çocuk dansıyla sosyal medya uyarısı

Adana’da toplum destekli polislik ve siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri öğrencilere internetin zararlarını anlatırken son iki yılda dünyayı kasıp kavuran "sırt çantalı çocuk dansı"nı örnek göstererek uyarıda bulundu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:44
Polisten öğrencilere sırt çantalı çocuk dansıyla sosyal medya uyarısı

Adana’da toplum destekli polislik ve siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri öğrencilere internetin zararlarını anlatırken son iki yılda dünyayı kasıp kavuran "sırt çantalı çocuk dansı"nı örnek göstererek uyarıda bulundu.


Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan bir tim okul okul gezerek internetin zararları konusunda bilinçlendirme yapmaya devam ediyor.


Son olarak bir özel liseye giden polis ekipleri burada sosyal medya kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini, özellikle kişisel verilen paylaşılmaması gerektiğini, sosyal medya üzerinden oynanan oyunların başında çok fazla vakit geçirilmemesi, bağımlı olunmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.


Sosyal medya üzeriden yapılan bir hareketin tüm dünyayı etkisi altına aldığı, bu nedenle dünyada şu anda en büyük propaganda aracı olduğuna vurgu yapılarak bundan 2 yıl önce ünlü şarkıcı Katy Perry’nin “Swish Swish” adlı yeni şarkısının performansı sırasında, 15 yaşındaki Russell Horning isimli bir çocuğun sırtında çanta ile değişik bacak ve kol hareketleri yaparak dans becerilerini göstermesi sosyal medyada hit olunca tüm dünyaya yayıldığı ve Backpack Kid Dance (Sırt çantalı çocuk dansı) ismini alan dansın Türkiye’de de dolmuşta giderken küçük çocukların bile bu dansı yaptığı hatırlatıldı.


Bu nedenle sosyal medyada yapılan bir hareketin virüs gibi herkese bulaştığı interneti sosyal medyayı kullanırken çok dikkatli olunması gerektiği hatırlatılarak basit ama bağımlılık yapan dansı gençlerin bilip bilmedikleri soruldu. Polis önce kendisi dansı gösterdi daha sonra da dansı bilen gençler nasıl yapıldığını gösterdi.


Polis dansın yasaklanamayacağını ancak sosyal medyanın nasıl etkili olduğunu göstermesi açısından çok güzel bir örnek olduğunu, bu nedenle çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır'da arı kovanı yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı
    1. Diyarbakır'da arı kovanı yüklü..
    2. Siverek’te şimşekler geceyi aydınlattı
    3. Baymak’ın hedefi dünyanın 10..
    4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erbil’de
    5. Aizonai Antik Kenti bayramda ziyaretçi..
    6. Minibüs kanala uçtu: 7 yaralı
    7. Cevizdere Şehitliği’ne dev Türk Bayrağı
    8. Apartmanın kapısını söküp sırtına alıp..
    9. Dallas’ta bir binanın üzerine vinç..
    10. Maduro Kolombiya sınırını açtı, 40 bin..
    11. Polisten öğrencilere sırt çantalı..
    12. Türkşeker’e ait 3 taşınmaz..
    13. Gelecek ay başlayacak! Kirli pazarlığa..
    14. "Gasp edildim" dedi dilenci çıktı
    15. GRAFİKLİ - Türkiye deplasmanda İzlanda..
    16. Cildinizdeki bölgesel kararmalardan..
    17. Komünistlerden 30 yıldır hesap sorulmadı
    18. Bakanlık duyurdu! Başvuru için son 6 gün
    19. Buğday tarlasında yangın
    20. Bakan Gül, ABD ziyareti kapsamında..
    21. Çalındı zannettiği aracını su..
    22. Artvin’de off-road heyecanı nefes kesti
    23. VİOP'ta endeks kontratı haftaya..
    24. Doğu’da gök gürültülü sağanak yağış..
    25. Merasim Sokak şehitlerinin kanı yerde..
    26. 8 asırdır dimdik ayakta duran çivisiz..
    27. Brent petrolün varili 64,10 dolar
    28. Deve sütü sabunu nedir? Bu sabun akne..
    29. Genç milliler, satrançta Avrupa..
    30. Dağ başında 360 derece dönen ev
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz