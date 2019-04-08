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Seçim 2019 Sayfası

Polisten nargile tütünü ve cinsel uyarıcı hap operasyonu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak tütün, nargile tütünü ve cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi.

08 Nisan 2019 Pazartesi 19:58
Polisten nargile tütünü ve cinsel uyarıcı hap operasyonu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak tütün, nargile tütünü ve cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği görevlileri, ilçe merkezindeki 3 işyeri ile bir seyyar tezgahta arama yaptı. Aramalarda, 6 bin 100 dal makaron sigara, 210 paket nargile tütünü, 28 kilogram nargile aroması, 65 kilogram menşei belli olmayan tütün ile 147 adet değişik markalarda cinsel gücü arttırıcı hap ve sprey ele geçirildi.


Kaçak malzemelerle ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheli, adli tahkikatın ardından serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 19:58
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