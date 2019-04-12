Polisten minikleri önemli görev Polis Merkezi Amiri, ziyaretine gelen miniklere ailelerini denetleme görevi verdi.

Polis Merkezi Amiri, ziyaretine gelen miniklere ailelerini denetleme görevi verdi.

Sivas’ın Kangal ilçesi 75. Yıl İlköğretim Okulu Anasınıfı öğrencileri Polis Haftası nedeniyle Kangal Polis Merkez Amirliğini ziyaret etti. Minikleri burada Komiser Yardımcısı Uğur Bayar ağırladı. Miniklerin sorularını yanıtlayan Bayar, miniklerden özellikle trafikte anne ve babalarını denetlemelerini istedi.Emniyet kemeri takmamaları ve hız yapmaları halinde anne ve babalarını uyarmalarını istedi. Ayrıca miniklerden otomobillerin ön koltuğunda oturmayacaklarına dair söz aldı.

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