Polisten kumar oynatan kahvehaneye baskın Niğde’de polis ekipleri kumar oynatılan kıraathaneye düzenledikleri baskında kumar oynayan 3 kişiye 960 lira para cezası kesildi.

Niğde’de polis ekipleri kumar oynatılan kıraathaneye düzenledikleri baskında kumar oynayan 3 kişiye 960 lira para cezası kesildi.

Asayiş Ekipleri, Sırali Mahallesinde bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şahsın kumar oynadığı belirlendi. Olayla ilgili işletme sahibi E.Ş’ye adli işlem yapılırken, kumar oynayan 3 kişiye ise 960 lira para cezası kesildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.