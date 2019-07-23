Polisten kumar oynatan kahvehaneye baskın
Niğde’de polis ekipleri kumar oynatılan kıraathaneye düzenledikleri baskında kumar oynayan 3 kişiye 960 lira para cezası kesildi.23 Temmuz 2019 Salı 14:41
Niğde’de polis ekipleri kumar oynatılan kıraathaneye düzenledikleri baskında kumar oynayan 3 kişiye 960 lira para cezası kesildi.
Asayiş Ekipleri, Sırali Mahallesinde bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şahsın kumar oynadığı belirlendi. Olayla ilgili işletme sahibi E.Ş’ye adli işlem yapılırken, kumar oynayan 3 kişiye ise 960 lira para cezası kesildi.
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