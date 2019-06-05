Polisten kolonyalı ve çikolatalı bayram uygulaması Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde polis ekipleri,kolonya ve çikolatayla yaptığı uygulamada da vatandaşları uyardı.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde polis ekipleri,kolonya ve çikolatayla yaptığı uygulamada da vatandaşları uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çemişgezek Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekipleri,ilçe girişi Elazığ caddesi üzerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla yol uygulaması yaptı.

Ekipler, uygulama sırasında durdurdukları araç sürücüleri ve yolcuların bayramını kutlayarak,kolonya ve çikolata ikram etti.

Trafik ekipleri, meydana gelebilecek trafik kazaları önlemek amacıyla sürücüleri emniyetkemeri kullanımı, aşırı hız yapmamaları, hareket halinde cep telefonu kullanmamaları ve hatalı sollamada bulunmamaları gibi konularda sürücülere uyarılarda bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.