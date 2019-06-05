Polisten kolonyalı ve çikolatalı bayram uygulaması
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde polis ekipleri,kolonya ve çikolatayla yaptığı uygulamada da vatandaşları uyardı.05 Haziran 2019 Çarşamba 11:08
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde polis ekipleri,kolonya ve çikolatayla yaptığı uygulamada da vatandaşları uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Çemişgezek Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekipleri,ilçe girişi Elazığ caddesi üzerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla yol uygulaması yaptı.
Ekipler, uygulama sırasında durdurdukları araç sürücüleri ve yolcuların bayramını kutlayarak,kolonya ve çikolata ikram etti.
Trafik ekipleri, meydana gelebilecek trafik kazaları önlemek amacıyla sürücüleri emniyetkemeri kullanımı, aşırı hız yapmamaları, hareket halinde cep telefonu kullanmamaları ve hatalı sollamada bulunmamaları gibi konularda sürücülere uyarılarda bulundu.
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