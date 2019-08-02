Polisten kaza yerinde meraklı kalabalığa kask uyarısı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde başında kaskı olmayan motosiklet sürücüsü dengesini kaybedip düştü. Kazada başından yaralanan sürücüye polis, "Kaskı bizden ceza yememek için takıyorsunuz ama sağlığınız için takacaksınız" dedi.

Gazipaşa ilçesi, Deniz Kızı Kavşağı’nda motosiklet kazası meydana geldi. Saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada 07 AFU 516 plakalı motosikletin sürücüsü Ö.F.K. (52), dengesini kaybederek düştü. Kask takmayan ve başından yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen kadın doktor yaptı. Kazazedeye ilk müdahalesi yapılırken olay yerinde bulunan polis memuru Nihat Düz, kaza yerine toplanan kalabalığa sıcağı sıcağına kask eğitimi verdi.

Kaza yerine toplanan meraklı kalabalığa seslenen polis memuru, “Bakın arkadaşlar kaskın değerini burada görüyorsunuz. Hocam bak kask takmamış, kafasında sıkıntı var. Canlı örneğini görüyorsunuz değil mi? Kaskı bizden ceza yememek için takıyorsunuz. Sağlığınız için takacaksınız kaskı” diyerek uyardı.

Kaskı olmayan kazazedeyle konuşan Nihat Düz, “Hocam sana bir kask hediye edeceğim. Belki de motosikletin koltuğunun altında kask da vardır” dedi.

Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.F.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.