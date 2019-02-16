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Polisten kaçtı, emniyetin kapısına çarptı! Alkollü sürücü zor anlar yaşattı

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kaçtığı sırada İl Emniyet Müdürlüğü’nün nizamiye kapısına çarparak kaza yaptı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 yolcu hafif yaralanırken aşırı alkollü sürücü ise ayakta durmaktan zorluk çekti.

16 Şubat 2019 Cumartesi 06:38
Polisten kaçtı, emniyetin kapısına çarptı! Alkollü sürücü zor anlar yaşattı

Olay, Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi Adana Emniyet Müdürlüğü Nizamiye kapısı önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, asayiş ve trafik uygulaması yapan polis ekipleri 34 BEY 413 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Mert B. kaçmaya başladı.

Polisten kaçmak istedi emniyetin kapısına çarparak yakalandı

Uygulama noktasından kaçan Mert B., kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Mert B. İl Emniyet Müdürlüğü nizamiye kapısına çarparak kaza yaptı. Otomobil içerisinde bulunan yolcu konumundaki 3 kişi hafif şekilde yaralanırken tedavileri yapılmak üzere Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü alkol metreyi üflememek için çeşitli oyunlar oynadı

Trafik polisleri Mert B.’in alkol testini almak istedi, bunun için sürücüye alkometreyi uzattı. Mert B. alkol metreyi üflememek için kolunun ağrıdığını öne sürerek polise zorluk çıkardı.

Sürücü Mert B. "Kolum çok ağrıyor. Ben veterinerim. Ben veterinerim kolumu tedavi edin ondan sonra üflerim” diyerek alkolmetreyi üflemekte direndi. Daha sonra ayakta durmakta güçlük çeken Mert B. alkol metreyi üfledi. Mert B. 2.28 promil alkollü çıktı.

Gözaltına alınan sürücü Mert B. tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 06:38
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