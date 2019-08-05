Polisten kaçmak için çöp konteynerlerine saklanan zanlılar yakalanmaktan kurtulamadı Malatya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ve araçtan atlayarak kaçan iki kişiden biri çöp konteynerinde diğeri ise varil içerinde saklanırken yakalandı.

Malatya’da polisin "dur" ihtarına uymayarak araçla kaçan 5 şüpheli kovalamacanın ardından yakalandı. Dur ihtarına uymadılar Edinilen bilgilere göre, Başharık Mahallesi Gönültaş Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikametine seyir halinde iken araçta inen 2 şüpheli kaçtı. Varil ve çöp konteynerine saklamışlar Yaklaşık 30 dakika süren kovalamacanın ardından ekipler 2 şüpheliden birini bir varilin diğerini ise çöp konteyneri içerisinde Aslan sokakta yakalarken, otomobil ile kaçan 3 şüpheliyi de Paşaköşkü Mahallesi Dağcılar sokakta yakaladı. Polis ekiplerine bir süre direnen şüphelilerden 4’ü yapılan incelemelerin ardından serbest bırakılırken 1 kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olaya karışan aracın emniyet otoparkına çekildiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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