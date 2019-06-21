0553 313 94 23

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Tekirdağ’da polisin ve cezaevi firarisinin nefes kesen kovalamacası saniye saniye görüntülendi.

21 Haziran 2019 Cuma 15:11
Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Tekirdağ’da polisin ve cezaevi firarisinin nefes kesen kovalamacası saniye saniye görüntülendi. Kovalamaca sonucu cezaevi firarisi tarlada kıskıvrak yakalandı.


Olay, Tekirdağ’ın Muratlı İlçesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde Darcan Petrol’de meydana geldi. Benzinliğe giriş yapan 39 NR 155 plakalı aracın çalıntı olduğu ihbarını değerlendiren Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube ekipleri, benzin almak için stop etmiş otomobili incelemeye başladı. Aracın sürücüsü T.T., markete gidiyormuş gibi yaparak birden koşmaya başladı.


250 metre kaçabildi


Benzinliğin az ilerisindeki Göçmen Konutları’na doğru kaçan şüpheli T.T., tarlalara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Sivil Polis Memurlarının dikkati sayesinde gizlendiği çalı arasında yakayı ele veren şüpheli T.T. gözaltına alındı. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen şüpheli T.T.’nin 1 buçuk yıl önce Tekirdağ Açık Cezaevi’nden firar ettiği ortaya çıktı.


Sabıkası kabarık


Cezaevi firarisi şüphelinin birden çok kez hırsızlık, çocuğun cinsel istismarı gibi toplam 5 farklı suçtan daha aranmasının olduğu tespit edildi. Hakkında kesinleşmiş cezalar bulunan T.T.’nin kullandığı araç da incelemeye alındı.


Plaka başka araca ait


Aracın üzerindeki plakanın başka bir araca ait olduğu belirlenirken, bahse konu araçta yapılan incelemelerde, şase numarasının da silindiği görüldü. Aracın gerçekte kime ait olduğu ve çalıntı olup olmadığı konusunda araştırma yapılırken, şüpheli T.T. yarın adliyeye sevk edilecek.


Olay anı saniye saniye kameralara yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fethiye’de iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
    1. Fethiye’de iki motosiklet çarpıştı: 3..
    2. Sobi: "Balık ölümleri mühendislik..
    3. Başkan Büyükakın: “Varlık sebebimiz..
    4. Dünya Yoga Günü Güvercinada’da kutlandı
    5. Tekirdağ’da 5 asker PKK propagandası..
    6. Ankara Büyükşehirden yaz Kur’an..
    7. Evkur Yeni Malatyaspor altyapı..
    8. İBB, her yıl 10 milyon gencin..
    9. Sinop'ta kayıp balıkçı 29 gündür..
    10. Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa..
    11. Aromasıyla meşhur Kırıkhan kavununda..
    12. Mersin Limanı'nda 20 düzensiz göçmen..
    13. Yenişehir’de göz nuru sergisi
    14. Ortaokul öğrencilerinden şehitler için..
    15. Erzincan'da kamyonet ile traktör..
    16. MHP Milletvekili Taytak, yumurta..
    17. Cezaevinde yangın tatbikatı "isyan"..
    18. Büyükşehir eskiyen üst geçitleri..
    19. "Yargı reformunu yeşil pasaporta..
    20. Uğur Dündar uslanmıyor! İsim verdi,..
    21. Çankaya’dan Muzaffer amcaya yardım eli
    22. Yenilenen İstanbul seçimi seçmen..
    23. Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde..
    24. Terör propagandası yapan askerlere..
    25. "Lösemide çocuk yaş grubunda tedaviye..
    26. Ürdün halkı “Yüzyılın Anlaşması”..
    27. Karaman’da TOKİ’nin yaptığı 364 konut..
    28. Kazakistan Büyükelçisinden Yatırım..
    29. Başkan Pekyatırmacı vatandaşlarla bir..
    30. Erbeyli şehitleri geçen bir asra..
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!