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Polisten kaçarken Suriyeliye otomobil çarptı

Bağcılar'da yoldan karşıya geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir kişinin, iddiaya göre polisten kaçarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandığı öğrenildi.

25 Kasım 2018 Pazar 23:09
Polisten kaçarken Suriyeliye otomobil çarptı

İstanbul Bağcılar'da, O3 Karayolu İkitelli istikametinde seyir halinde olan Hakan K. idaresindeki 34 SA 7988 plakalı otomobil, Yüzyıl Köprüsü yakınlarında, refüjden geçmek isteyen 30 yaşlarındaki bir kişiye çarptı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve üzerinde herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan Suriye uyruklu olduğu öğrenilen kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Hakan K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaralanan kişinin Suriye uyruklu olduğu ve polisten kaçarken otomobilin çarptığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 23:09
  1. İstanbul
  2. suriyeli

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