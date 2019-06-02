0553 313 94 23

Polisten kaçan uyuşturucu tacirleri koyun sürüsünün içine daldı

Ankara’da şehre uyuşturucu sokmak isteyen zehir tüccarları, polis ekiplerinden kaçarken koyun sürüsüne daldı.

02 Haziran 2019 Pazar 13:44
Polisten kaçan uyuşturucu tacirleri koyun sürüsünün içine daldı

Ankara’da şehre uyuşturucu sokmak isteyen zehir tüccarları, polis ekiplerinden kaçarken koyun sürüsüne daldı.


Ankara’ya, 63 YL 343 ve 06 SD 948 plakalı iki otomobille yüklü miktarda "captagon" ismi verilen uyuşturucu hap sokulacağının bilgisini alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti. Şehrin, Gölbaşı girişindeki uygulama noktasında aranan otomobillerin görülmesi üzerine "dur" ihtarı yapıldı. Yapılan ihtar sonucunda, 63 YL 343 plakalı otomobil durdurulurken, 06 SD 948 plakalı otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki arkadaşı ise aracı polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Uygulama noktasında bulunan ekipler kaçan aracı takibe aldı. Kovalamacanın ardından Haymana yoluna dönen otomobil, yoldan geçen koyun sürüsünün içine daldı. Çarpmanın etkisiyle sürüde bulunan 26 koyun telef oldu. Kaçan sürücü ve yanındaki arkadaşı yakalanırken, uyuşturucu tacirlerine ait otomobil kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrasında yaralanan zehir tacirlerine ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı.


Otomobillerde yapılan arama sonucunda, 10 bin adet "captagon" uyuşturucu hap ele geçirildi.


Araçlarda bulunan, B.B., V.T. ve D.O.’nun işlemlerinin emniyette sürdüğü bildirildi. Ayrıca, sürüsü telef olan vatandaşın da zanlılardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 13:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Faraşin’de teröristlerin kampı ele geçirildi
    1. Faraşin’de teröristlerin kampı ele..
    2. DİJİMED ilk çalışmasını üniversitelere..
    3. Başkan Kılınç belediye personeliyle..
    4. Orhaneli’de gençler Kur-an’ı Kerim ile..
    5. Kocaeli'de otomobille hafif ticari..
    6. Yaralı martıya suni teneffüs ve kalp..
    7. Türk Hava Yolları'ndan yılın rekoru
    8. Ümraniye Belediyesi, geleneksel..
    9. Binali Yıldırım müjdeyi verdi: Staj..
    10. Beşiktaş Divan Kurulu eski Üyesi Hasan..
    11. Böyle eziyet görülmedi
    12. ABD’ye vize başvurularında yeni dönem!
    13. THY'den yılın rekoru
    14. Develi’de Yüz Çocuğa Bayram Sevinci
    15. ikizdere yaylalarınaelektrik..
    16. Teröristlerin kullandığı 3 katlı..
    17. Muş’lu işadamları Bursa’daki iftarda..
    18. Kırşehir’de kaza: 2 yaralı
    19. İran'da Hamaney'e hakaretten..
    20. Kapıkule’de tarihi rekor: tam bin 161..
    21. Köpek korkusundan ağaca çıkan kediyi..
    22. Avşar’ın bayram mesajı
    23. Kars’ta sağanak yağmur caddeleri göle..
    24. Gürkan’ın bayram mesajı
    25. Güngör Caddesi asfaltlanıyor
    26. Mavi Bayraklı plajlar temizleniyor
    27. Gıda imalathanelerine denetim
    28. İş adamı İzzet Gören’in bayram mesajı
    29. Bingöl’de ruhsatsız ve kaçak yapılara..
    30. Kazada hayatını kaybeden eşinin yerine..
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür