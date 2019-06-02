Polisten kaçan uyuşturucu tacirleri koyun sürüsünün içine daldı

Ankara’da şehre uyuşturucu sokmak isteyen zehir tüccarları, polis ekiplerinden kaçarken koyun sürüsüne daldı.

Ankara’ya, 63 YL 343 ve 06 SD 948 plakalı iki otomobille yüklü miktarda "captagon" ismi verilen uyuşturucu hap sokulacağının bilgisini alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti. Şehrin, Gölbaşı girişindeki uygulama noktasında aranan otomobillerin görülmesi üzerine "dur" ihtarı yapıldı. Yapılan ihtar sonucunda, 63 YL 343 plakalı otomobil durdurulurken, 06 SD 948 plakalı otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki arkadaşı ise aracı polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Uygulama noktasında bulunan ekipler kaçan aracı takibe aldı. Kovalamacanın ardından Haymana yoluna dönen otomobil, yoldan geçen koyun sürüsünün içine daldı. Çarpmanın etkisiyle sürüde bulunan 26 koyun telef oldu. Kaçan sürücü ve yanındaki arkadaşı yakalanırken, uyuşturucu tacirlerine ait otomobil kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrasında yaralanan zehir tacirlerine ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı.

Otomobillerde yapılan arama sonucunda, 10 bin adet "captagon" uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçlarda bulunan, B.B., V.T. ve D.O.’nun işlemlerinin emniyette sürdüğü bildirildi. Ayrıca, sürüsü telef olan vatandaşın da zanlılardan şikayetçi olduğu öğrenildi.