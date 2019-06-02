Polisten kaçan uyuşturucu satıcıları koyun sürüsünü telef etti

ANKARA (AA) - CANKUT TAŞDAN - Ankara'da bir ihbarı değerlendiren narkotik polisi, birini durdurup diğerini kovalamaca sonucu yakaladığı iki otomobilde 10 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Kovalamacayla yakalanan otomobil, Haymana yolu üzerinde bir sürüye çarparak 26 koyunu telef etti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehre 63 YL 343 ve 06 SD 948 plakalı iki otomobille yüklü miktarda uyuşturucu hap sokulacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şehrin Gölbaşı girişindeki uygulama noktasında otomobillere "dur" ihtarında bulunan ekipler, 63 YL 343 plakalı otomobili durdurmayı başarırken 06 SD 948 plakalı otomobilin sürücüsü, aracı polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Trafik güvenliğini tehlikeye atmamak için silah kullanmayan ekipler kaçan otomobili takibe aldı.

- Kaçarken koyun sürüsünü telef ettiler

Kovalamaca sonucu Haymana yoluna sapan otomobil, yoldan geçmekte olan bir koyun sürüsünün içine daldı. Kaza sonrası 26 koyun telef olurken uyuşturucu tacirlerine ait otomobil kullanılamaz hale geldi. Hafif yaralanan iki zanlıya ilk müdahaleyi, otomobili üzerlerine sürerek canlarına kastettikleri polis ekipleri yaptı.

İki otomobilde yapılan aramada, toplam 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.B, V.T. ve D.O'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, koyunları telef olan vatandaşların da zanlılardan ayrıca şikayetçi oldukları öğrenildi.