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Polisten kaçan sürücü dehşet saçtı! 4 yaralı

İstanbul’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheli araç kaçmaya başladı. Yayaların arasına dalan sürücü ikisi ağır olmak üzere dört kişinin yaralanmasına neden oldu.

27 Haziran 2019 Perşembe 07:26
Polisten kaçan sürücü dehşet saçtı! 4 yaralı

Olay gece saatlerinde Ümraniye Aşağı Dudullu Mahalesi Şahinler Caddesi’nde meydana geldi. Lüks otomobilin sürücüsü Mutlu Çağatay Keskin ve yanındaki Onur Dikmen, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından ters istikametten gelerek Şahinler Caddesi’ne giren şüpheliler, halı sahadan evlerine döndükleri belirtilen altı kişilik grubun arasına daldı.

Araç daha sonra sokaktaki bariyerlere ve bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. AA'nın haberine göre; kazanın ardından sürücü araçtan inerek kaçtı.

Gürültüyle sokağa çıkan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Yaşar Aydın, Salih Aydın, İsmet Aydın ve Alper Malkoçoğlu ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan İsmet Aydın ile Alper Malkoçoğlu’nun sağlık durumlarının ciddi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından Onur Dikmen olay yerinde, kaçan sürücü Mutlu Çağatay Keskin ise ekiplerin yaptığı çalışmayla mahalle arasında yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 07:26
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