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Polisten kaçan şüphelilerin otomobili takla attı

Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil kaçmaya çalışırken takla atarak devrildi - Kazada otomobilin ehliyetsiz sürücüsü ile birlikte araçta bulunan 5 kişi yaralandı

20 Mart 2019 Çarşamba 03:45
Polisten kaçan şüphelilerin otomobili takla attı

ANKARA (AA) - Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil kaçmaya çalışırken takla atarak devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya Cinnah Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri M.T. idaresindeki 06 RAJ 25 plakalı aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya çalışırken bölgede bulunan çok sayıda ekip otomobilin peşine düştü.

Yaklaşık 4 kilometre boyunca süren kovalamacanın ardından Kırkkonaklar Mahallesi'ne kaçan otomobil, Şemsettin Günaltay Caddesi'nde takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Kaza sonrası araçtan yaralı olarak çıkan 5 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemede otomobil sürücüsü M.T'nin ehliyetsiz olduğu ve aracın annesine ait olduğu anlaşıldı.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ile birlikte hurdaya dönen araçta bulunan 5 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.




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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 03:45
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