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Polisten kaçan şüphelilerden biri çöp konteynerinde diğeri varil içinde yakalandı

Malatya’da polisin "dur" ihtarına uymayarak araçla kaçan 5 şüpheli kovalamacanın ardından yakalandı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 03:58
Polisten kaçan şüphelilerden biri çöp konteynerinde diğeri varil içinde yakalandı

Malatya’da polisin "dur" ihtarına uymayarak araçla kaçan 5 şüpheli kovalamacanın ardından yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Başharık Mahallesi Gönültaş Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.


Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikametine seyir halinde ikenaraçta inen 2 şüpheli kaçtı.Yaklaşık 30 dakika süren kovalamacanın ardından ekipler 2 şüpheliden birini bir varilin diğerini ise çöp konteyneri içerisinde Aslan sokakta yakalarken, otomobil ile kaçan3 şüpheliyi de Paşaköşkü Mahallesi Dağcılar sokakta yakaladı.


Polis ekiplerine bir süre direnen şüphelilerden 4’ü yapılan incelemelerin ardından serbest bırakılırken 1 kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Olaya karışan aracın emniyet otoparkına çekildiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 03:58
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