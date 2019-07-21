Polisten kaçan şahıslar otomobili terk edip kayıplara karıştı Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan bir otomobildeki şahıslar, aracı terk ederek kayıplara karıştı.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan bir otomobildeki şahıslar, aracı terk ederek kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, trafik uygulaması yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan 34 SM 0487 plakalı otomobil içerisinde bulunan sürücü ve beraberindeki 2 kişi kaçmaya başladı. Polis ekipleri otomobille kaçmaya çalışan şahısları yakalamak için kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında şahıslar D-130 karayoluna ters yönden girerek kaçmaya çalıştı. 4 Temmuz Mahallesi’nde bir sokağa giren şahıslar, otomobili bırakarak kayıplara karıştı.

Otomobili bulan ekipler, ormanlık alana kaçtığı belirlenen şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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