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Polisten kaçan PKK zanlısı ayağını kırdı

Batman'da terör örgütü PKK'nın sözde gençlik örgütlenmesinin kent merkezinde yapılanmaya çalıştığı istihbaratını alan güvenlik güçleri, aralarında Batman eski Belediye Başkanı Sabri Özdemir'in de bulunduğu 8 kişi yakaladı. Operasyon sırasında güvenlik güçlerinden kaçmaya çalışan bir zanlı balkondan atlarken ayağını kırdı.

01 Kasım 2018 Perşembe 17:10
Polisten kaçan PKK zanlısı ayağını kırdı

Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Batman eski Belediye Başkanı Sabri Özdemir'in de bulunduğu 8 kişi yakalandı. Operasyon sırasında kaçmak için balkondan atlayan şüpheli A.B, ayağını kırdı.

Aralarında HDP'li eski belediye başkanı da var

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın sözde gençlik örgütlenmesinin kent merkezinde yapılanmaya çalıştığı istihbaratını alan güvenlik güçleri, kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Batman eski Belediye Başkanı Sabri Özdemir'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı.

Bu arada terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanmasını organize etmek için şehir dışından geldiği belirlenen A.B'nin kaçmak için balkondan atlarken ayağının kırıldığı öğrenildi.

Örgütsel doküman ele geçirildi

Şüpheli, Batman Bölge Hastanesindeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

Evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 17:10
  1. terör örgütü PKK
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. Batman eski Belediye Başkanı Sabri Özdemir
  4. PKK
  5. Batman Bölge Hastanesi

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