Polisten kaçan hırsızlar cezaevi firarisi çıktı Hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli polisten kaçarken kaza yaptı.

Hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli polisten kaçarken kaza yaptı. Yaya kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheliler cezaevi firarisi çıktı.



Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Başkent Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri hırsızlık yaptığını belirlediği 4 şüpheliyi takibe aldı. Takip edildiklerini anlayan şüpheliler, otomobilleriyle kaçarken kaza yaptı. Kaza sonrasında şüpheliler, üzerlerinde bulunan tabancayla havaya ateş ederek yaya olarak kaçmaya başladı. Şüpheliler, bölgeye yönlendirilen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Zanlılar gözaltına alındıktan sonra kaza yerine olay yeri inceleme ekipleri geldi. Gözaltına alınan şüphelilerden H.M., T.M. ve A.D. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerden H.M. ve T.M.’nin cezaevi firarisi oldukları belirlendi.

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