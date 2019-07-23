Polisten kaçan cezaevi firarisi ayağından vurularak durduruldu Kahramanmaraş’ta polis aracından kaçan cezaevi firarisi ayağından vurularak durduruldu.

Kahramanmaraş’ta polis aracından kaçan cezaevi firarisi ayağından vurularak durduruldu.



Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi’nde bir otelde meydana geldi. Bir kadının silahla zorla alıkoyulduğu ve gasp edildiği iddiası üzerine çalışma başlatan polis ekipleri Mahmut B.’yi (27) yakaladı. Gözaltına alınıp Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Polis aracında elleri kelepçeli bir şekilde cezaevine sevk edilen şüpheli, Aksu Mahallesi’ndeki ışıklı kavşağa gelince, polis aracının kapılarını açarak kaçmaya başladı. Dur, ihtarına uymayan cezaevi firarisi ayağından vurularak durduruldu. Yaralanan Mahmut B., hastaneye kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.