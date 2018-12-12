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Polisten kaçan araçtakilere ateş açıldı

Ataşehir'de polisin "dur" ihtarına uymadığı ve kaçarken polise silah gösterdiği öne sürülen şüphelilerin içinde bulunduğu araca ateş açılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan 1 şüpheli gözaltına alındı

12 Aralık 2018 Çarşamba 00:28
Polisten kaçan araçtakilere ateş açıldı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de polisin "dur" ihtarına uymadığı ve kaçarken polise silah gösterdiği öne sürülen şüphelilerin içinde bulunduğu araca ateş açılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi 3077. Sokak'ta polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayıp kaçmaya çalışan ve bu sırada park halindeki bazı araçlara çarpan şüphelilerin otomobilini takip eden polis ekipleri, kendilerine silah gösterdiği ileri sürülen şüphelilerin bulunduğu araca ateş etti.

Açılan ateş sonucu otomobildeki Cihan S. yaralanırken, araçtan inen iki kişi yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan şüpheliyi ilk müdahalenin ardından, hastaneye kaldırdı.

Cihan S. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

- Otomobilde iki tabanca bulundu

Otomobilde yapılan aramada 2 tabanca bulunurken, polis ekipleri kaçmaya çalışan A.S'yi bir süre sonra yakaladı.

Hayatını kaybeden Cihan S. ve gözaltına alınan A.S'nin emniyette hırsızlık suçundan 8 kaydı bulunduğu, kaçan şüphelilerden G.S'nin ise poliste 5 ayrı suç kaydı olduğu belirtildi.

Bu arada, olayı haber alarak hastane önüne gelen Cihan S'nin yakınlarının taşkınlık çıkarmaması için geniş güvenlik önlemi alındı.


Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 00:28
  1. Ataşehir
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