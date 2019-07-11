Polisten kaçan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı Erzincan’da ‘dur’ ikazına uymayarak otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Erzincan’da ‘dur’ ikazına uymayarak otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Erzincan’da gece saatlerinde meydana gelen olayda, havaalanı yolu üzerinde uygulama yapan polisleri fark eden şüpheli otomobil ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine özel harekât polisleri ile şüpheli otomobil arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre kaçan otomobil kovalamaca sonucu durdurularak içerisindeki 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Şüphelilerin alkollü oldukları için polisten kaçtıkları belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli Asayiş Şubesi ekiplerine teslim edilerek işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.