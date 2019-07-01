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Polisten kaçan 15 yaşındaki çocuğun aracından silah çıktı

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen olayda polisin dur ihtarına uymayıp kaçan 15 yaşındaki çocuğun kullandığı araçta yapılan aramalarda silah ve mermileri yakalandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:39
Polisten kaçan 15 yaşındaki çocuğun aracından silah çıktı

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen olayda polisin dur ihtarına uymayıp kaçan 15 yaşındaki çocuğun kullandığı araçta yapılan aramalarda silah ve mermileri yakalandı.


Olay 30 Haziran 2019 Pazar günü meydana geldi. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve Yunuslar tarafından Yeni Mescit Mahallesi yapılan devriye uygulaması sırasında 15 yaşındaki E.D.’nin yönetimimdeki araç durdurulmak istendi. Ancak ekiplerin “Dur” ihtarına uymayan araç kaçtı. Mahalle aralarında devam eden kovalamacaya diğer ekiplerin de dahil olmasının ardından araç, Kısmet Sokak üzerinde durdurulabildi.


15 yaşındaki E.D.’yi araçtan indirilerek üst araması yapıldı ancak üzerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Ardından araç içinde kamera kaydı alınarak yapılan aramalarda yeşil bir beze sarılı halde seri numarası kazınmış ve namlu içerisi boş bir adet Baretta marka silah ve içinde 6 adet mermi bulunan şarjör ele geçirildi.


Suça sürüklenen çocuk, E.D. isimli şahıs hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten ve 6136 adli tahkikattan gözaltına alındı 4 bin 506 lira para cezasına çarptırıldı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:39
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