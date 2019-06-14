0553 313 94 23

Polisten ilk kez karne heyecanı yaşayan öğrencilere hediye

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, ilk kez karne alan anaokulu öğrencilerinin karne heyecanlarına ortak olarak onlara hem hediye hem de öğüt verdi.

14 Haziran 2019 Cuma 14:55
Polisten ilk kez karne heyecanı yaşayan öğrencilere hediye

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, ilk kez karne alan anaokulu öğrencilerinin karne heyecanlarına ortak olarak onlara hem hediye hem de öğüt verdi.


TDP ekipleri, öğrenci-polis ilişkisini güçlendirmek ve öğrenciler polis sevgisi aşılamak amacıyla Elbistan Anaokulu ve 15 Temmuz Anaokulu’nda düzenlenen karne etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelerek karne sevinçlerini paylaştılar.


Anaokulu öğrencilerinin karne sevinçlerine ortak olan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, anasınıfı öğrencilerine güvenli yaşam kültürünü edinmeleri için vücut bütünlüğü, kişisel güvenlik, sokak ve okulda güvenlik ve trafikte güvenlik başta olmak üzere birçok konuda eğitici bilgiler aktardı.


Karne dağıtımı öncesinde öğrencilerle bir araya gelen Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından öğrencilere, tanımadıkları kişilere karşı nasıl davranmaları gerektiği, böyle bir durumla karşı karşıya kalmaları halinde neler yapabilecekleri anlatıldı. Mini seminerin ardından öğrencilere, oyuncak polis arabası hediye edildi.


Öğrenci-polis ilişkisini güçlendirmek için minik öğrencileri karne günüde yalnız bırakmayan TDP ekiplerine teşekkür eden Elbistan Anaokulu Müdürü Fatma Doğuç, “Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne, polisler tarafından okulumuz öğrencilerine polise olan sevgi ve güven duygusunu aşılayan hediye dağıtım etkinliklerinden dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.


Minik öğrenciler karne heyecanlarına ortak olan TDP ekiplerine teşekkür ederek "Polislerin bizi düşünmesine çok sevindik. Ayrıca oyuncak verdikleri için de çok mutlu olduk. Onlara çok teşekkür ediyoruz" dediler.


Çocukların daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yetişmeleri için sosyal faaliyetlere aralıksız devam edeceğini belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:55
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan'da İslamabad Belediyesine "kuş kafesi" soruşturması
    1. Pakistan'da İslamabad Belediyesine..
    2. TEPSAM’dan jandarmaya kutlama mesajı
    3. Assange'ın iade davası gelecek yıl..
    4. DİSK Bölge Temsilcisi Cumali..
    5. Kabadüz’de halk günü
    6. İstanbul Emniyeti, şehirde kuş..
    7. İlkadım’da ekipler yağmur sonrası..
    8. Yakutiye Belediye Başkanı Uçar,..
    9. Aztopal: “İnce eleyip sık dokuyacağız,..
    10. Kanseri yenen tiyatrocu, Sağlıkta Kal..
    11. Yükseköğretime Geçiş Sınavı öncesinde..
    12. Yıldırım'dan karne mesajı
    13. Didim’de “Kucaklaşma Zamanı”..
    14. Didim’de sokak hayvanları için..
    15. 1 milyondan fazla Rus polis için..
    16. Didim’de karne sevinci
    17. Merkez Haziran ayı beklenti anketini..
    18. Toyota'dan "korna çalmayın" çağrısı
    19. Kocasinan Belediyesi’nden öğrencilere..
    20. Pakistan'da tutuklu eski..
    21. AK Partili gençlerden 'Süper Ali'..
    22. AK Parti’li Arvas’tan YKS mesajı
    23. Eskişehirspor Fuat Çapa ile yola devam..
    24. Karaköprü’de uygunsuz yapılara geçit..
    25. "Gönüllülük Yılı" için eylem planı..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların..
    27. Şanlıurfa’da vatandaşların ev sahibi..
    28. Yeni nesil girişimcilik Nun..
    29. Mahsur kalan kırlangıcı itfaiye ekibi..
    30. Pamukkale’de hedef yıllık 40 bin yamaç..
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...