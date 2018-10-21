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Polisten HDP'li Milletvekili Aydeniz'e tepki!

Beraberinde bulunan bir grup ile PKK'lı teröristin cenazesine katılmak isteyen HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'e güvenlik şube müdürü tepki gösterdi.

21 Ekim 2018 Pazar 19:25
Polisten HDP'li Milletvekili Aydeniz'e tepki!

1 Ekim 2018 günü kaydedilen görüntülere göre, PKK'lı teröristin cenazesine katılmak isteyen ve aralarında HDP Milletvekili Saliha Aydeniz'in de olduğu gruba polis izin vermedi.

Bu sırada milletvekili Aydeniz, güvenlik güçlerine, "Bu mu terörizm, yoksa benim cenazeye gitmem mi terörizm? Şu yaptığınıza bakar mısınız? Bu kadar korkaksınız" diye bağırdı.

Bunun üzerine güvenlik şube müdürü, Aydeniz'e, "Devlet memuruna hakaret etmeyin lütfen. Korkak sizsiniz, devlet memuruyla bu şekil konuşamazsınız" dedi.

"DİYARBAKIR'IN BU KADAR ÇOK SORUNU VAR, GİT ONLARLA İLGİLEN"

Aydeniz'in, "Beni engelleyemezsiniz. Korkaklık yapıyorsunuz." sözleri üzerine şube müdürü, şunları söyledi:

"Milletvekiliyseniz milletvekilliğinizi bilin ve lütfen geri çekilin. Sen bu şekilde devletin memuruna bağıramazsın. Ben kamu görevlisiyim ve benim bulunduğum hiçbir yerde memuruma hakaret etmene müsaade etmem. Korkak sensin, müsaade etmiyorum. 'Halk' diyorsan halk orada. Madem halkını bu kadar çok düşünüyorsan Diyarbakır'ın bu kadar çok sorunu var, git onlarla ilgilen. Bu ülkenin maaşını alıyorsun, terör örgütü mensubunun cenazesine geliyorsun. Buraya gelip provokatörlük yapma. Terör örgütü mensubunun cenazesine almıyoruz."

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 19:25
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