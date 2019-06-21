0553 313 94 23

Polisten "hayata kulaç timi"

Adana’da toplum destekli polislik şube müdürlüğü, havaların ısınmasıyla şehir merkezinde 5 gencin boğularak hayatını kaybetmesi sonrası "hayata kulaç timi" kurarak, sulama kanallarında yüzen çocukları toplayıp havuzlara götürdü.

21 Haziran 2019 Cuma 08:51
Polisten "hayata kulaç timi"

Adana’da toplum destekli polislik şube müdürlüğü, havaların ısınmasıyla şehir merkezinde 5 gencin boğularak hayatını kaybetmesi sonrası "hayata kulaç timi" kurarak, sulama kanallarında yüzen çocukları toplayıp havuzlara götürdü.


Adana’da havaların ısınmasıyla birlikte, Çukurova’nın sarı ve bunaltıcı sıcağında özellikle serinlemek isteyen çocuklar sulama kanalı, göl ve denize girerek ölümlere davetiye çıkarmaya başladı. Havalar ısındıktan sonra art arda 5 kişi serinlemek isterken girdikleri suda boğularak hayatını kaybetti.


Bu ölümlerin ardından Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş harekete geçerek annelerin ağlaması, babaların çocuksuz kalmaması için Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine çocukların kanala girmesinin engellenmesi talimatını verdi. Bu talimat üzerine harekete geçen polis, "hayata kulaç timi" kurdu. Kurulan tim gün boyu özellikle sulama kanalları etrafında gezerek kanala giren ne kadar çocuk varsa hepsini topladı. Çocuklar ilk önce polis görünce gelmek istemeyip kaçtı ancak polis çocuklara neden kanalları gezdiklerini anlattı. Polis Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova’da kanalda yüzen çocukları tek tek toplayıp "Sizin ölmenizi istemiyoruz. Annenizin evlatsız kalmasını istemiyoruz. Bu kanallar hem ölüm getiriyor hem de çok sağlıksız. Siz serinlemek istiyorsanız biz sizi havuza götürmek istiyoruz. Artık burada yüzmek zorunda değilsiniz. Hadi biz sizi havuza götürelim" dedi.


Bunun üzerine çocuklar polisin bu teklifine çok sevinip kabul etti. Polisler kanalda gördükleri bütün çocukları üzerleri ıslak olmasına rağmen polis aracına bindirip bulundukları kanallara en yakın belediyenin yüzme havuzlarına götürdü. Polis havuzun 2 lira olan ücretini de kendisi ödeyerek çocukların hem sağlıklı bir ortamda hem de ölüm tehlikesi olmadan yüzmesini sağladı.


Çocuklar polislerin bu projesi sayesinde ilk kez havuza gelerek yüzdüklerini belirterek, "Biz yüzme bildiğimiz için kanalda yüzüyoruz. Hem havuz 2 lira para alıyor hem de çok kalabalık olduğu için gelmiyorduk. Sulama kanalı tehlikeli ama biz yüzüyorduk. Kanalda çok kişi boğuldu bu zamana kadar. Polis bizim ölmememiz için böyle bir proje yaptı onlara çok teşekkür ediyoruz. Artık annelerimiz üzülmeyecek" dediler.


Polisin bu uygulaması sıcaklıklar azalana kadar devam edecek. "Hayata kulaç timi" kanal etrafında devriye atmaya devam edip gördüğü çocuğu alarak havuzlara götürmeye devam edecek. Bu yıl ilk kez yapılan bu uygulama sayesinde daha önce Haziran ayının sonunda 10’ları bulan boğulma vakalarının bu yıl sadece 5’te kaldığı görüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 08:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Musevi vatandaşlar Yıldırım’ın yanında
    1. Musevi vatandaşlar Yıldırım’ın yanında
    2. “Ben Antep’im" tanıtım filmine ödül
    3. Hayırsever vatandaş, veresiye..
    4. Salim Kayıcı: "Olimpiyat oyunlarına..
    5. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü..
    6. Sel sularında kaybolan çocuktan..
    7. Kurulan-kapanan şirketler (1)
    8. Kuzey ilçelerinden istihdam ve üretim..
    9. Buğdayda hasat uyarısı
    10. Amasya’da 6 Köyü sel vurdu
    11. Omuriliği zedelendi, boynu kırıldı ama..
    12. Buğdaydan 10 yılda 10 milyar dolarlık..
    13. Aşırı terlemeye botoks ile çözüm
    14. Mülteci çocuklar kendi gününde..
    15. İmar alanı içindeki hububat hasadı..
    16. Karşıyaka’da tek yürek kutlama
    17. Boyner Holding ile Mayhoola..
    18. Başkan Yardımcısı Gösterişli, “Zorluk..
    19. Jandarma 75 düzensiz göçmen ve bir..
    20. Oğuzeli’nde dilencilere göz..
    21. Uçak tespit etti, botlar yakaladı
    22. Türk Dünyası’ndan Binali Yıldırım’a..
    23. Yükseköğrenim kredi bursu ne kadar..
    24. “Trabzonludan Ekrem’e oy çıkmaz”
    25. Boyner Holding - Mayhoola anlaşmasının..
    26. Palandöken: “Çocuklar yaz tatilini..
    27. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki..
    28. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi..
    29. ‘Zeybeklerin Sesi’ isimli gecede..
    30. Borsa, güne düşüşle başladı
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Koç’un Bizans aşkı
    Koç’un Bizans aşkı