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Polisten hain polislere operasyon! Gözaltılar var

Sosyal medyada Türk bayrağını, Türk milletini, devlet büyüklerini ve emniyet teşkilatını aşağılayıcı yönde paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden aralarında polis memurlarının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 12:15
Polisten hain polislere operasyon! Gözaltılar var

Sosyal medyada Türk bayrağını, Türk milletini, devlet büyüklerini ve emniyet teşkilatını aşağılayıcı paylaşımlar yapan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul, Tunceli, Kahramanmaraş, İzmir ve Antalya'da operasyonlar yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bu paylaşımları yapan şahısların tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonlar sonucunda, adli makamlara sevk edilen N.Ö. ve S.İ. ile polis memurları S.E. ve R.O. tutuklanmış, U.A. ve İ.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, emniyet personeliyle ilgili de ayrıca idari yönden soruşturma başlatılmıştır."

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 12:15
  1. Tunceli
  2. Kahramanmaraş
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Antalya
  6. Emniyet Genel Müdürlüğü
  7. polis

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