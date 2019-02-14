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Polisten ’güvenli okul, güvenli eğitim’ toplantısı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ’Güvenli Okul Güvenli Eğitim’ (GOGEM) projesi kapsamında, 2.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:55
Polisten ’güvenli okul, güvenli eğitim’ toplantısı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ’Güvenli Okul Güvenli Eğitim’ (GOGEM) projesi kapsamında, 2. dönem bilgilendirilmesi toplantısı yapıldı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında yapılan toplantıda, eğitim gören öğrencilere daha güvenli eğitim verilebilmesi, okul dışından gelebilecek tehlikelerden korunması, okul yönetimi ile sürekli diyalog içerisinde bulunup, okul içendeki olayların takip ve kontrolünü yapıp sorunun kaynağının tespit edilip çözümler üretilmesinin sağlanması için il genelinde okullarda görevlendirilen sabit kolluk görevlileri ve çocuk bürolarında görevli 142 personele bilgi verildi.


Çocuk Şube Müdürü İsmail Petek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, suç önleme ve araştırma büro amiri komiser yardımcısı Günseli Doğan tarafından görev talimatları ve yaşadıkları sorunlarla ilgili bilgilendirme yapıldı.


Ayrıca toplantıda gelişim ve rehberlik uzmanı Esra Doğan’da sunum gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:55
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