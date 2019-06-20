Polisten gürültü kirliliği yapan motosikletlere denetim

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde trafik polisleri gece saatlerinde egzoz filtrelerini açarak gürültü kirliliğine neden olan motosikletler üzerinde denetim yaptı.

Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından egzozlarında bulunan filtreleri çıkararak gürültü kirliliğine neden olup vatandaşları rahatsız eden motosikletlere yönelik uygulama düzenlendi. Yapılan denetimlerde çok sayıda motosiklet durdurularak incelendi. Egzoz filtrelerini açan motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Vatandaşlar denetimlerden oldukça memnun olduğunu belirtirken, denetimlerin sıklıkla yapılacağı öğrenildi.