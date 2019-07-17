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Polisten gitar kursu

Mersin’in Tarsus ilçesinde risk altında bulunan çocuk ve gençlerin yaşam alanlarındaki adaptasyonlarını sağlamak için ‘Gitar ve Epilasyon-Depilasyon’ kursları açılarak tanıtımları yapıldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:16
Polisten gitar kursu

Mersin’in Tarsus ilçesinde risk altında bulunan çocuk ve gençlerin yaşam alanlarındaki adaptasyonlarını sağlamak için ‘Gitar ve Epilasyon-Depilasyon’ kursları açılarak tanıtımları yapıldı.


Tarsus Halk Eğitim Merkezi Sergi salonunda yapılan toplantıya Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal’ın eşi Jale Ünal, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Selma Petek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürsoy, İŞKUR Müdürü Kürşat Dal, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri katıldı.


Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü bünyesinde Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Çocuk ve Gençler Koruma ve Destek Programı kapsamında Tarsus Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞ-KUR İlçe Müdürlüğü ortaklığındaki ‘Terasus’un Parlayan Yıldızları’ projesi kapsamında açılan gitar kursunda yer alan 12-20 yaş aralığında bulunan 10 öğrenciye gitarları dağıtıldı.


Proje çerçevesinde 17-24 yaş aralığında 12 bayan kursiyere yönelik İŞKUR, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ‘Epilasyon ve Depilasyon Kursu’ açıldı.



"10 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz"


Tarsus İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin, ‘Terasus’un Parlayan Yıldızları’ kapsamında 10 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.


Risk altında bulunan çocuk ve gençlerin yaşam alanlarındaki adaptasyonunu sağlamak, toplumsal olaylardan ve suç işlemeyi alışkanlık haline getiren kişilerden uzak tutmak olduğunu ifade eden Şahin, “Sosyal aktivitelere katılımlarını sağlayarak sevgi, saygı, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliği kuvvetlendirmek devlet görevlileri ile bölge halkı arasında diyaloğu arttırmak, toplum hayatında başarılı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetler yapılarak ortalama 10 bin kişiye ulaşılması hedeflenmektedir. Gitar kursuna katılan kursiyerlerimize bir adet gitar, gitar çantası, yedek tel, müzik defteri, nota metot kitabı, kırtasiye malzemesi, tişört, dağıtılacak” diye konuştu.


İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin’in konuşmasının ardından öğrencilere gitarları dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:16
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