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Polisten 4 ilde geniş çaplı operasyon! 44 gözaltı

Amasya merkezli 4 ilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye karşı polisin gerçekleştirdiği operasyonda 44 kişi gözaltına alındı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 09:55
Polisten 4 ilde geniş çaplı operasyon! 44 gözaltı

İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak kazanmış oldukları paraları kurdukları paravan şirketler aracılığıyla devletten milyonlarca lira kaçırdığı tespit edilen yasa dışı bahis çetesine yönelik polisin Amasya merkezli 4 ilde düzenlediği operasyonda 44 kişi gözaltına alındı.

7 AY TEKNİK TAKİP YAPILDI

Amasya'da polis ekipleri 4 ilde düzenlediği operasyon sonucu 44 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin özellikle genç yaştaki şahısları ağlarına düşürerek küçük miktardaki paralar ile bu şahıslar adına birçok bankada hesap açtırdıklarını, daha sonradan da yasa dışı bahisten kazanılan yüklü miktardaki paraları açılan hesaplar üzerinden yurt içinde ve yurt dışında akışını sağlayarak hem takibini zorlaştırdıkları hem de para kaçırdıklarını 7 aydır devam eden teknik takip ve MASAK raporları üzerinden belirleyen Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda Amasya’da 9, İstanbul’da 23, Tekirdağ’da 2 ve Kayseri’de 10 şüpheliyi düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakaladı.

11 ÜLKEYE 10 MİLYON TL GÖNDERİP ALMIŞLAR

Konuyla ilgili Amasya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Şüphelilere ait olduğu tespit edilen 203 farklı hesap ve 5 paravan şirket üzerinden 11 farklı ülkeye yaklaşık 10 milyon TL parayı gönderip aldıkları tespit edilmiştir. Bu haksız kazançtan elde ettikleri paralar ile kurulan 5 paravan şirkete, 3 arabaya, 1 tane ev ile çeşitli bankalarda hesap açtırdığı tespit edilen 450 kişinin banka hesaplarına el konulmuştur. Konuyla ilgili çalışmalar ve tahkikat devam etmektedir” denildi.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 09:55
  1. Tekirdağ
  2. Kayseri
  3. İstanbul
  4. Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi
  6. yasa dışı bahis
  7. yasa dışı bahis çetesi

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