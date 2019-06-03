Polisten drone destekli "güvenli bayram" denetimi Denizli’de, polis tarafından "güvenli bayram" uygulaması kapsamında havadan drone destekli trafik denetimi yapıldı.

Denizli’de, polis tarafından "güvenli bayram" uygulaması kapsamında havadan drone destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde 39 sürücüye toplamda 6 bin 244 lira para cezası kesildi.

Denetimler İl Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Denizli-Muğla karayolu Acıpayam Bulvarı üzerinde yapıldı. Denetimlerde ekipler trafik akışının yoğun olduğu bölgede drone ile emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışıkta geçen sürücüleri tespit etti. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler görüntülendikten sonra Cankurtaran yakınlarından oluşturulan kontrol noktasında durdurularak haklarında işlem yapıldı.

Yaklaşık iki saatlik denetim 39 sürücüye 6 bin 244 lira ceza kesildi.

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