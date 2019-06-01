Polisten çocuklara bayram hediyesi Marmaris’te polis, ilçede yaşayan dar gelirli ailelerin çocuklarına bayram dolayasıyla kıyafet hediye etti.

Marmaris’te polis, ilçede yaşayan dar gelirli ailelerin çocuklarına bayram dolayasıyla kıyafet hediye etti.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü koordinesinde, Marmaris TDP Büro Amirliği görevlilerince ilçede yaşayan maddi durumu iyi olmayan çocuklara bayram dolayısıyla kıyafet hediye etti.Marmaris TDP Büro Amirliği ekipleri, mahalle muhtarlarıyla yapılan iş birliği çerçevesinde dar gelirli aileleri belirledi. Dar gelirli ailelerin çocuklarına alınan kıyafetler, polisler tarafından çocuklara teslim edildi.

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