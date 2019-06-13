Polisten çocuklara açık umum yerler denetimi

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuklar için umuma açık yerlerin denetlendiği uygulamada 3 bin kişi sorgulanırken, mermi, tabanca ve dal sigaralar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması için 132 ekip ve 394 personelin katılımı ile Türkiye Çocukların ve Gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetimi ve tek dal sigara uygulamasında; 185 okul ve çevresi ile 398 umuma açık yer kontrol edilirken, 3 bin 2 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalanırken, 1 şahsa Adli ve İdari işlem yapıldı. Ekipler ayrıca 363 servis aracını kontrol ederek, 5 araca işlem yaptı. Ayrıca 5 bin 696 TL ceza uygulanırken 3 araç trafikten men edildi. Yapılan aramalarda 1 kişide 1 adet el yapımı 7.65 mm tabanca ve 4 adet mermi yakalandı.