0553 313 94 23

Polisten bayram tatiline gidecek vatandaşlara hırsızlık uyarısı

Adana Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nda tatil için evlerinden ayrılacak vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı uyarmak için ev ve iş yerlerine giderek broşür dağıttı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:41
Polisten bayram tatiline gidecek vatandaşlara hırsızlık uyarısı

Adana Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nda tatil için evlerinden ayrılacak vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı uyarmak için ev ve iş yerlerine giderek broşür dağıttı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla Ramazan Bayramı dolayısıyla tatile gidecek vatandaşları yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı kapı kapı gezerek uyardı. İl genelinde ev ve iş yerlerini gezen polisler, alışveriş merkezleri ve metro istasyonlarında da vatandaşlara uyarılarda bulunarak çeşitli bilgilerin yer aldığı broşürler dağıttı.


Polisler kapısını çaldıkları vatandaşlara evde değerli eşyalarını bırakmamaları, anahtarları paspas altına koymamaları yönünde uyarılar yaparken, vatandaşlar da polislerin bu çalışmalarından memnun olduklarını söyledi.


Polisin uyarıda bulunduğu vatandaşlardan Gülten Bingöl, “Polislerimiz iyi ki var. Yaptıkları çalışma da çok güzel. Zaten bizim de önlem almamız gerekiyor. Çünkü ortalık çok kötü. Genelde memlekete gidiyoruz. Kapılarımızı iyi kilitliyoruz” diye konuştu.


Daha önce iş yerine ve evine hırsız giren kuaför Şerife Nergis, hırsızlara yönelik aldığı önlemleri anlatarak, “Paramı kesinlikle yatak odamda bulundurmuyorum. Kapıyı kilitliyorum ve sonra arkasına bir işaret bırakıyorum. Eğer o işaret yer değiştirmişse, hırsızlık olduğunu anlıyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarihi hamam kültürüne ilgi artıyor
    1. Tarihi hamam kültürüne ilgi artıyor
    2. Şampiyonlar Ligi şampiyonu başkentte
    3. YPG/PKK'lı teröristler, Tel Rıfat'ta..
    4. Belediye Başkanı Arı, çalışma..
    5. Nevşehirli kadınlar hem meslek..
    6. Kadın avukatın etek boyu, duruşmada..
    7. New York borsası düşüşle açıldı
    8. TEM’de yangın paniği
    9. Polisten bayram tatiline gidecek..
    10. "Yaptığımız her işin arkasında bir..
    11. KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı
    12. Suriyeli genç, yolda bulduğu 17 bin..
    13. Sibel öğretmenden anlamlı hareket
    14. İsrail siyasetinde kritik saatlere..
    15. Osmangazi ve Gemlik’te su kesintisi
    16. Yükümlülere gıda ve ayakkabı yardımı..
    17. Vanlı Kıbrıs gazilerine madalya ve..
    18. Enerjilerini güneşten alacaklar
    19. Bakan Selçuk: "İstanbul bize..
    20. Klor gazının sızdığı tanklarda..
    21. AOSB’den 5 firma “Sanayinin Devleri”..
    22. 45 yıl sonra gelen madalyalar..
    23. Gazi Üniversitesi ve Yakın Doğu..
    24. Barajda boğularak ölen çocuklar..
    25. Şehr-i Can’da Ramazan Akşamları 30..
    26. İlahiyat Fakültesi Akademik genel..
    27. Asker damada nikah töreni
    28. AYD: “Bayramın ilk günü AVM’lerin..
    29. Bilecik Belediyesi’nden Dalakdere..
    30. Çocuklar düzenlenen etkinlikte keyifli..
    Süleyman Soylu'dan rezil olan Elçin Sangu’ya cevap
    Süleyman Soylu'dan rezil olan Elçin Sangu’ya cevap
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    4 araştırma şirketinden bomba İstanbul sonuçları!
    4 araştırma şirketinden bomba İstanbul sonuçları!
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor