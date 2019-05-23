Polisten bayram öncesi ’sahte para’ uyarısı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi esnafı sahte paraya karşı uyardı.

Yaklaşan Ramazan Bayramı ve düğün sezonu dolayısıyla sahte para, çek ve dolandırıcılık olaylarına karşı güvenlik önlemlerini artıran Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Uzun Çarşı ve diğer caddelerdeki esnafa broşür dağıtarak sahte ve gerçek para arasındaki farkı anlattı. Esnaflar bilgilendirme ve uyarı için emniyet görevlilerine teşekkür ederek çok daha dikkatli olacaklarını ifade etti.