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Polisten bayram öncesi güven ve huzur uygulaması

Bilecik’in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçede güven ve huzur uygulaması yaptı.

31 Mayıs 2019 Cuma 23:45
Polisten bayram öncesi güven ve huzur uygulaması

Bilecik’in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçede güven ve huzur uygulaması yaptı.


Bilecik’in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçede güven ve huzur uygulaması yaptı. Uygulamada araçlar kontrol edilirken, vatandaşın kimlik bilgilerinden GBT kontrolleri gerçekleştirildi. Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğunluğun başladığı Osmaneli İlçe girişinde yapılan huzur uygulamasında trafik kontrolü ve asayiş denetimleri gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdür vekili Dr. Ali Özganın da katıldığı huzur uygulamasında Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Ankara- İstanbul karayolu Toki kavşağında trafik ve asayiş denetimleri gerçekleştirdi. Umuma açık alanda kimlik kontrolü, GBT ve arama yapıldı.


Her bayramda olduğu bu bayramda da artan trafik nedeniyle üst düzey tedbirler planlandığını belirten Dr. Özgan, "Trafik güvenliğini sağlamak adına ekiplerimiz 9 günlük tatil süresince sürekli yollarda bulunacak. Radar denetimlerimiz de üst düzeyde olacak. Bizim amacımız, Önceliğimiz sürücüleri cezalandırmak değil, bilgilendirmek. Yani sadece trafik kurallarına uymak yetmiyor, birbirimize karşı sevgili, saygılı ve hoşgörülü olmak zorundayız. Öncelikle bayram süresince araçların ve trafiğin artacağını düşünüyoruz. Bu nedenle uzun yola çıkacak, tatil yörelerine gidecek, memleketlerine seyahat edecek sürücülerimiz, yola çıkmadan önce araçlarının teknik ve periyodik bakımlarını kesinlikle yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca rahat bir kıyafetle yolculuk yapmaları daha önemli. Emniyet kemerini mutlaka takmaları gerekiyor. Emniyet kemeri kazalarda yüzde 50 ila yüzde 75 oranında ölüm ve yaralanmaları azaltıyor. Ayrıca sürücülerin seyahatleri boyunca ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmalarını tavsiye ediyoruz, sıvı gıdalar tüketmelerini öneriyoruz. Yakın takip yapmamalarını tavsiye ediyor, tüm vatandaşlarımıza kazasız iyi bayramlar diliyorum“ dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 23:45
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