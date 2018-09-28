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Polislik başvuruları 2018 | 10 bin polis alım ilanı POMEM başvuru şartları

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak POMEM 23. dönem 10 bin polis adayı öğrenci alımı yapacak. Lisans mezunu 7 bin 200 erkek, 800, önlisans mezunu bin 800 erkek, 200 kadın alımı yapılacak. POMEM alımları için KPSS'den en az 48 puan almış olmak ve 30 yaşından gün almamış olma şartı aranıyor. Peki POMEM 23. dönem 10 bin polis alım başvuruları ne zaman? 23. dönem POMEM polis alımı başvuru şartları neler?

28 Eylül 2018 Cuma 18:26
Polislik başvuruları 2018 | 10 bin polis alım ilanı POMEM başvuru şartları

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak POMEM 23. dönem 10 bin polis adayı öğrenci alımı yapacak. Lisans mezunu 7 bin 200 erkek, 800, önlisans mezunu bin 800 erkek, 200 kadın alımı yapılacak. POMEM alımları için KPSS'den en az 48 puan almış olmak ve 30 yaşından gün almamış olma şartı aranıyor. Peki POMEM 23. dönem 10 bin polis alım başvuruları ne zaman? 23. dönem POMEM polis alımı başvuru şartları neler?

POMEM 23. DÖNEM POLİS ÖN BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. dönem için bini kadın olmak üzere, 10 bin öğrenci alımı gerçekleştirilecek. Alınacak polis memuru adaylarının, 7 bin 200'ü erkek, 800'ü kadın lisans mezunu öğrencilerden, bin 800'ü erkek, 200'ü kadın ön lisans mezunu öğrencilerden oluşacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarında eğitim görmüş adaylar da başvuru yapabilecek. Ön başvurular, 1-14 Ekim 2018 tarihlerinde Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden gerçekleştirilecek.

23. DÖNEM POMEM 10 BİN POLİS ALIM BAŞVURU ŞARTLARI 

Adaylarda, 31 Aralık 2018 itibarıyla 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için 2017 veya 2018 yıllarında yapılan KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise bu sınavlarda P3 puan türünde en az (48,00) ve üzeri puan, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı KPSS P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 yılı KPSS P93 puan türünde en az (56,00) ve üzeri puan almış olmak şartları aranacak. Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar, Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 18:26
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