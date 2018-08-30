Polislik başvuruları 2018 | PMYO POMEM polis alım başvuru şartı

2018 PMYO 2 bin 500 Polis alım başvurularında son gün ne zaman? 2018 PMYO 2 bin 500 Polis alımı nasıl olacak? PMYO polis alımı başvuruları ne zaman bitecek? PMYO polis alımı başvuru süresi ne zamana uzatıldı? PMYO başvurusu nasıl yapılır? PMYO polis alımı başvuru şartları nedir? 2018 PMYO 2 bin 500 Polis alımı nasıl olacak? Soruları araştırılıyor.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) giriş sınavı için ön başvuru ve ücret yatırma işlemlerinin 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada söz konusu süre içerisinde Kurban Bayramı tatili olması sebebi ile bankalarda başvuru ücreti yatırma işlemlerinde sıkıntılar yaşandığı ve başvuru tarihlerinin uzatılması için yoğun talep olduğu vurgulanarak, bu nedenlerden dolayı ön başvuru ve ücret yatırma işlemlerinin 31 Ağustos saat 23.00'e kadar uzatıldığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlananak yürürlüğe girdi. Teklife göre, PAEM başvurularında emniyet mensubu olmayan adaylar için 30 yaşından gün almamış kriteri aranacak. Yönetmelikte adaylara ilişkin aranan şartlar bölümünde yaş sınırı ile ilgili maddelerdeki "31 Aralık" ibareleri "1 Ocak" olarak değiştirildi. Buna göre, PAEM'e başvuracak emniyet mensubu adaylarının sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 45 yaşından, emniyet mensubu olmayan adayların ise 30 yaşından gün almamış olmaları gerekecek. 2018 yılında, Polis Melsek Eğitim Merkezi polis alım ilanlarına başvuru yapmak isteyen adayların, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak.

PMYO'lara 250'si kadın olmak üzere, 2 bin 500 polis memuru adayı alımı gerçekleştirilecek. Alımlara ilişkin ön başvurular Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" adresinden yapılacak.

PMYO polislik alımı başvuru şartları nedir

Adaylarda aranacak şartlardan bazıları şöyle: "T.C. vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 1 Ekim 2018 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 Aralık 2018 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 260.000 ham taban puan almış olmak. Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından TYT puan türünden en az 150.000 ham taban puan almış olmak."

PMYO öğrencilerinin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Eğitim sonunda başarı gösterenler polis memuru olarak göreve başlayacak. Sınav takvimi ve diğer şartlara ilişkin bilgilere Polis Akademisi'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

22. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri Öğrenci Adaylığına Başvurmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşından gün almamış olmak

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

PMYO POMEM PAEM EĞİTİMLERİ NASIL OLUYOR?

En bariz fark olarak PAEM bünyesinde eğitim gören adayların, mezuniyet sonrası direkt olarak komiser yardımcısı rütbesiyle mezun olmasıdır. Bu durum PMYO ve POMEM için geçerli değildir. Buralardan mezun olan adaylar rütbesiz polis olarak göreve başlarlar. Yine farklardan biri de POMEM ve PAEM lise mezunlarından alım yapmazken, PMYO hem lise mezunlarından hem de lise son sınıfta eğitim gören adaylardan alımlar yapar. Sizler de eğer lise mezunu ya da lise son sınıf öğrencisiyseniz PMYO girişi için bekliyor olabilirsiniz.