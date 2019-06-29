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Polislerin "özel çocukları" konser verdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polislerin özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarından oluşan koro, Haliç Kongre Merkezi'nde sahne aldı

29 Haziran 2019 Cumartesi 00:19
Polislerin "özel çocukları" konser verdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polislerin özel çocuklarından oluşan "Engin Gönüllüler Korosu" konser verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerin özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarından oluşan koro, Şef Aykut Aslan yönetiminde Haliç Kongre Merkezi'nde sahneye çıktı.

Seslendirdikleri şarkılarda, başta aileleri olmak üzere dinleyicilerden destek gören koro üyeleri, ayakta alkışlandı.

Etkinlikte, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı Kuddus Kujamyarov Devlet Akademik Uygur Müzik ve Tiyatro Topluluğu da müzikal tiyatro sahneledi.

Daha sonra, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Muharrem Levent Türkmen'in eşi Emine Türkmen, kendi yaptığı tabloyu İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'a hediye etti. Çalışkan da Uygur Müzik ve Tiyatro Topluluğu üyelerine plaket verdi.

Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Abdrakhmanov Baurzhan Kazykbayoğlu da etkinliğe emek veren yetkililere teşekkür beratı takdim etti.


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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 00:19
  1. engin gönüllüler korosu
  2. Haliç Kongre Merkezi
  3. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
  4. konser

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