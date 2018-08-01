0553 313 94 23

Gözaltında ölen Yusuf amcanın hasta eşinin sözleri yürek burktu!

Giresun'da eşine ilaç yazdırmak istediği doktorun şikâyeti üzerine gelen polislerce ters kelepçe takılması ve biber gazı sıkılması sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Yusuf Topal'ın ailesi olayın şokunu atlatabilmiş değil. Topal'ın beyin felci hastası eşi Emine Topal, 60 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşinin yaşadıklarıyla ilgili olarak, "Benim için gitti, cenazesi geldi" diyerek yürekleri burktu.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:04
Gözaltında ölen Yusuf amcanın hasta eşinin sözleri yürek burktu!

Giresun’da polis şiddetine kurban giden 82 yaşındaki Yusuf Topal’ın felçli eşi Emine Topal’ın gözyaşları dinmiyor. Eşinin kendisi için eve doktor getirmeye uğraştığını söyleyen yaşlı kadın, “Benim için gitti cenazesi geldi” dedi.

"BENİM İÇİN GİTTİ CENAZESİ GELDİ"

Sabah'ta yer alan habere göre; Giresun'da eşine ilaç yazdırmak istediği doktorun şikâyeti üzerine gelen polislerce ters kelepçe takılması ve biber gazı sıkılması sonucu yaşamını yitiren Yusuf Topal'ın ailesi olayın şokunu yaşıyor. Topal'ın serebral palsi (beyin felci) hastası eşi Emine Topal ise ilk kez avukatı aracılığıyla konuştu. Emine nine, 60 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşinin başına gelenlerle ilgili olarak, "Benim için gitti, cenazesi geldi" diyebildi.

EVLAT ACISI ÇEKİYORDU

Topal ailesinin aynı zamanda akrabası olan avukatları Hicran Akkaya Şenol özetle şunları söyledi:

-Hipokrat yemini etmiş bir doktor, kendisinden sadece iki metre ötede fenalaşan vatandaşa, müdahale dahi etmiyor. İnsanlığa sığmaz. Yusuf dede, 4 çocuğundan birini geçen yıl kalp krizinden kaybetmişti, evlat acısıyla yanıyordu.

-Emine nine eşinin cenazesine bile katılamadı. Ağır vicdani yük taşıyor. Yusuf dedenin askerdeyken gözlerinde görme kaybı oluyor. Karşısındakini flu (bulanık) görüyor. Bu ülke için gözlerini feda etmiş bir dedeye deva olunacağına reva olundu.

-Yusuf dedenin elinde, İstanbul'daki doktorun cep numarası yazılı kâğıt varmış. O da hekim, bu da hekim...

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:04
  1. İstanbul
  2. Yusuf Topal
  3. polis
  4. doktor
  5. Giresun

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polislerin müdahalesi öldürmüştü! Eşinin sözleri yürek burktu
    1. Polislerin müdahalesi öldürmüştü!..
    2. Resmen başladı! Başvuran parasını geri..
    3. Ankaralılar dikkat! 07.00 itibariyle..
    4. 8 bin kişiyi katlettik itirafı
    5. Azerbaycanlı kayıp medya patronundan..
    6. ABD'den yeni Rahip Brunson açıklaması
    7. Üç şüpheli intiharda Adnan Oktar izi!
    8. Trump’ın eli boş kaldı!
    9. Süleymaniye Camii'nde "yarı çıplak..
    10. Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip..
    11. Resmen duyurdular! Galatasaray Enes..
    12. Kelime-i Tevhid'e ağır hakaret:..
    13. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin..
    14. Ve Galatasaray eski oyuncusu ile..
    15. Fenerbahçe aradığı forveti Almanya'da..
    16. Bu kanun terör örgütünden daha beter!..
    17. Dieumerci Mbokani'den Bursaspor'a..
    18. Trabzonspor'dan yılın bombası Leonardo..
    19. Türkiye'nin en büyük sorunu: Azgın..
    20. Spor camiasından teröre sert tepki!
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    İYİ Parti'de bomba Abdullah Gül iddiası
    İYİ Parti'de bomba Abdullah Gül iddiası
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018