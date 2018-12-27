Polislerin "cinsel saldırı" davası

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde görev başında bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen polis memuru ve ona yardım ettiği öne sürülen aynı ekipteki başka bir polis memurunun yargılanmasına devam edildi.



Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.E. ve tutuksuz sanık R.Y. ile müşteki P.T. ve tarafların avukatları katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.



Duruşmada söz verilen müşteki P.T, şikayetinin devam ettiğini söyledi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da suçun açık olduğunu, sanığa en üst sınırdan ceza verilmesini talep etti.



Esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Ercan Altuncu, olay tarihinde mağdurun gece yarısı yürüdüğü sırada sanıkların ekip otomobiliyle yanına gittikleri, sanık S.E’nin mağdura gideceği yere bırakmak için seslendiği, mağdurun önce binmek istemediği, ısrar üzerine polis aracına yönelip arka koltuğa oturduğunu belirtti.



Mütalaada, polis memuru sanık S.E’nin evinden şarj aletini alacağını söylediği, mağdura kendisiyle eve çıkmayı teklif ettiği ancak mağdurun reddettiği, daha sonrasında sanığın şarj aletini aldığı, aracı ıssız bir bölgeye götürüp durdurduğu, şoför koltuğundan hızla inerek arka koltukta bulunan mağdurun yanına gittiği ve öpmeye başladığı, mağdurun sanığı iterek istemediğini söylediği ve engellemeye çalıştığı belirtildi.



Sanık S.E’nin eylemine devam ettiği, sanığın mağdur ile cinsel ilişkiye girdiği, mağdurun araç dışına çıkarak üstünü giydiği, sanığın mağduru aldığı yere bıraktığı ve mağdurun iner inmez 155’i arayarak ihbarda bulunduğu ve polis merkezine gidip şikayetçi olduğu ifade edilen mütalaada, diğer sanık R.Y’nin kamu güvenliğini sağlama görevini bırakarak, bu amaçla kendilerine tahsis edilmiş aracın amaç dışı kullanımına itiraz etmeyerek, izin verdiği, diğer sanığı engellemediği, amirlerine bildirmediği, resmi üniformalı bulunduğu, bu şekilde suç işleme kararı bulunan diğer sanığın eylemine iştirak ettiği bildirildi.

Olay sonrasında araçta mağdur P.T'ye ait genotip özellikler ile sanık S.E'ye ait genotip özelliklerin karışık olduğunun tespit edildiğine ilişkin uzman raporunun bulunduğu belirtilen mütalaada, sanık S.E. ile mağdurun HTS kayıtlarının mahkemeye getirtildiği ancak sanığın beyanlarını doğrulayan bilgi bulunmadığı, sanığın mağdurun kardeşi ile arkadaşlığı bulunduğu, ayrıldığı ve kendisine kumpas kurulduğu iddiasının tanıklar tarafından doğrulanmadığı kaydedildi.

Mütalaada, sanık S.E’nin "cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmayan hapis, sanık R.Y’nin ise "cinsel saldırı suçuna yardım etme" ve "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenerek, tutuklu sanık S.E’nin tutukluluk halinin devamını, diğer sanık R.Y’nin de tutuklanması talep edildi.

Sanık S.E, mağdurun rızası olmayan herhangi bir durumun bulunmadığını ileri sürerek, tahliyesini istediğini söyledi.

Sanık R.Y. de süre talep ederek, mağdurun arabaya bindiğinden itibaren samimi konuştuğunu, evinin önünde araçtan inmediğini, bu olaylar nedeniyle mesleğinden ihraç olduğunu dile getirdi.



Taraflar, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın bu halinin devamına, tutuksuz sanığın tutukluluk talebinin bu aşamada reddine karar vererek, duruşmayı erteledi.



- İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 6 Ocak'ta Beylikdüzü'nde görevli polisler S.E. ve R.Y'nin ekip aracıyla hareket halindeyken evine gitmek için caddeye yürüyen P.T'nin yanından geçtikleri ve U dönüşü yaparak aracı durdurdukları anlatıldı.



Aracı kullanan S.E'nin teklifi üzerine P.T'nin, kendisini evine bırakmaları için ekip otosunun arka koltuğuna oturduğu belirtilen iddianamede, S.E'nin, P.T'ye, şarj kablosunu almak için evine uğraması gerektiğini, isterse gelebileceğini söylediği kaydedildi. İddianamede, mağdurun teklifi kabul etmediği ve arabada beklediği aktarıldı.



Daha sonra aracın ıssız bir yerde durduğu, arka koltuğa geçen S.E'nin, P.T'ye nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu anlatılan iddianamede, aracın ayrılmasını ardından P.T'nin, 02.55'te 155 Polis İmdat'ı arayarak ihbarda bulunduğu, S.E. ve R.Y'nin bağlı olduğu Beylikdüzü Polis Merkezi yerine Avcılar Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi olduğu belirtildi.

Şüpheli S.E'nin "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, şüpheli R.Y'nin "nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme" ve "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından 6 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapsi talep edildi.