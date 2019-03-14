Polisleri taşıyan araçla yolcu minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada Van’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi için Hakkari’ye gitmekte olan polisleri taşıyan midibüsle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 6’sı polis 15 kişinin de yaralandığı kaza şehir polis kamerasına yansıdı.

Van’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi için Hakkari’ye gitmekte olan polisleri taşıyan midibüsle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 6’sı polis 15 kişinin de yaralandığı kaza şehir polis kamerasına yansıdı.

11 Mart 2019 günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı miting için Hakkari’ye gitmek üzere yola çıkan polisleri taşıyan midibüsle Başkale istikametinden gelen yolcu minibüsü, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Gürpınar yol ayrımında çarpışmıştı. 2 sivilin hayatını kaybettiği ve 6’sı polis 15 kişinin de yaralandığı kaza, saniye saniye şehir polis kamerasına yansıdı.

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