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Polisleri bile şaşırttı! Berber dükkanında uyuşturucu ticareti

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Kâğıthane Telsizler Mahallesi'nde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yaptığı denetimlerde gözaltına alınan şüphelilerden birinin berber dükkanında uyuşturucu sattığı öne sürüldü.

17 Temmuz 2018 Salı 19:56
Polisleri bile şaşırttı! Berber dükkanında uyuşturucu ticareti

Kağıthane'de polis ekiplerince narkotik uygulaması yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Telsizler Mahallesi'nde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında denetimler yaptı. Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi.

Ev, iş yeri ve şüpheli araçların yanı sıra metruk alanların narkotik köpekleriyle kontrol edildiği uygulamada, şüpheli şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu da yapıldı.

Yapılan aramalarda iki silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, uyuşturucu sattığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin berber dükkanında uyuşturucu sattığı öne sürüldü.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 19:56
  1. İstanbul
  2. uyuşturucu operasyonu

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