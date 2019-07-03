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Polislere zaman yapıldı mı? Polis maaşları 2019 ne kadar?

Polis maaşları 2019 ne kadar oldu? Zamlı polis maaşları bugün en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Polislerin gözü Temmuz ayında yapılacak zam oranındaydı. Peki polislere zam yapıldı mı? TÜİK tarafından bugün memurlara yapılacak zam oranı açıklandı. Zamlı maaşlarını ve enflasyon farkı 15 Temmuz'da alınmaya başlayacak.Emekli maaşlarını SSK ve Bağ-Kur'dan alanlara yüzde 5 zam yapılacak. Peki Polis maaşları 2019 ne kadar oldu?

03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:48
Polislere zaman yapıldı mı? Polis maaşları 2019 ne kadar?

Polis maaşları 2019 ne kadar oldu? Zamlı polis maaşları bugün en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Polislerin gözü Temmuz ayında yapılacak zam oranındaydı. Peki polislere zam yapıldı mı? TÜİK tarafından bugün memurlara yapılacak zam oranı açıklandı. Zamlı maaşlarını ve enflasyon farkı 15 Temmuz'da alınmaya başlayacak.Emekli maaşlarını SSK ve Bağ-Kur'dan alanlara yüzde 5 zam yapılacak. Peki Polis maaşları 2019 ne kadar oldu?

Polis maaşları ne kadar 2019?

Polis maaşları 2019 zam sonrası değişti. Ocak ayından Temmuz ayına kadar kadar 3.026 lira alan emekli polis memuru, memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 6'lık zammın ardından 3.208 lira maaş almaya başlayacak. Çalışan polis memuru ise Ocak ayından bu yana 5.375 lira maaş alıyordu. Zamdan sonra 5.698 lira aylık alacak.

TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyon verilerine göre 2019'un ilk yarısında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 5.01 arttı. Yılın ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 5.01 oranında zam yapılacak. Memur ve emekli memur maaşlarına da yüzde 6 oranında zam yapılacak.

Enflasyon oranı açıklandı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,03 arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,88 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %2,65 ile lokanta ve oteller grubunda oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde %1,86, eğitimde %1,50, sağlık ve ev eşyasında %0,57 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %1,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda %1,57 ve eğlence ve kültürde %0,04 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %26,88 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %22,51, lokanta ve oteller %20,84, alkollü içecekler ve tütün %19,24 ve gıda ve alkolsüz içecekler %19,20 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %1,19 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,28 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,89 artış gerçekleşti.

Haziran 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 51 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 103 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:48
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