Polislere "işkence ederek öldürme"den beraat Antalya'da, 3 polis memurunu şehit eden şizofreni hastasının işkence edilerek öldürüldüğü iddiasıyla yargılanan 22 polis beraat etti

ANTALYA (AA) - Antalya'da, 3 polis memurunu şehit eden şizofreni hastasının işkence edilerek öldürüldüğü iddiasıyla yargılanan 22 polis hakkında beraat kararı verildi. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktulün annesi Melek Danışman ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklar yer almadı. Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" ile "işkence ve eziyet" suçlamasıyla yargılanan sanık polislerin tamamının beraatine karar verdi. Antalya'nın Turgut Reis Caddesi'nde 4 Ekim 2012'de, şizofreni hastası Çağrı Danışman (32) ateş ederek, 3 polisi şehit etmişti. Çağrı Danışman'ın sağ yakalandıktan sonra işkenceyle öldürüldüğü iddiasıyla 22 polis hakkında dava açılmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.