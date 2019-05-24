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Polislere ilkyardım eğitimi verildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü kurum personeline yönelik Temel İlk Yardım eğitimi verildi.

24 Mayıs 2019 Cuma 07:57
Polislere ilkyardım eğitimi verildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü kurum personeline yönelik Temel İlk Yardım eğitimi verildi.


İki gün 16 saat süren Temel İlk Yardım Eğitimi’ne 21 personel katıldı. İlk Yardım eğitmenleri ATT Ömer Bağ, Serdar Akbayır ve Ramazan Koyuncu tarafından verilen eğitimde, ’Temel İlkyardım Eğitimi’ kapsamında genel ilkyardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda İlk Yardım teknik ve uygulamaları ile hasta, yaralı taşıma teknikleri anlatıldı.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 07:57
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