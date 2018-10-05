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Polislere 'Hitler çok yaşa' demişti! Cezası belli oldu

Avusturya'da geçtiğimiz sene polisleri "Çok yaşa Hitler" diyerek selamlayan bir kişiye 18 ay hapis cezası verildi.

05 Ekim 2018 Cuma 17:23
Polislere 'Hitler çok yaşa' demişti! Cezası belli oldu

Avusturya’nın Karnten eyalet mahkemesi, geçen yıl polisleri "Çok yaşa Hitler-Heil Hitler" diyerek selamlayan bir kişiyi, 18 ay hapis cezasına mahkum etti.

Mahkemeden yapılan açıklamada, geçen yıl polisleri "Çok yaşa Hitler-Heil Hitler" diyerek selamlayan kişinin 18 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şahsın olayı gerçekleştirdiği sırada alkollü olduğu ancak evinde yapılan aramalar sonucunda yasaklı Nazi dünya görüşüne sempati duyduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Yasaya aykırı davrandı

Hakim Manfred Herrnhofer, 35 yaşındaki bir kişinin, ülkede Nazi dünya görüşüne ait sembol, işaret ve benzeri unsurların tekrarlanmasını yasaklayan yasaya aykırı davrandığını söyledi.

Şahsın alkollü olduğu için sadece söylediği sözlerden dolayı cezalandırılmadığını belirten Herrnhofer, ayrıca şahsın bilgisayarında bulunan "gamalı haç" ve "88" gibi Nazi sembolleri bulunduğu için de cezalandırıldığını açıkladı.

Herrnhofer, aşırı alkol almış birinin kendi karakterini kolaylıkla dışarı yansıtabileceğini, zanlının da alkollüyken karakterini dışarıya vurduğunu söyledi.

Mahkeme, hapis cezasının yanı sıra söz konusu kişinin alkol tedavisi alması gerektiği yönünde de karar verdi.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 17:23
  1. Avusturya
  2. Hitler

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